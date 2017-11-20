Старшенбаум об иронии судьбы в сериале "Психологини"

20 ноября на телеканале СТС стартует долгожданная премьера сезона – сериал "Психологини". Исполнительница главной роли Анна Старшенбаум рассказала, как картина пересекается с ее жизнью.

Новый сериал рассказывает о злоключениях трех подруг-психологов. По сюжету девушки профессионально помогают другим, но оказываются совершенно беспомощны в личной жизни. Роль инфантильной матери-одиночки Алины исполнила в "Психологинях" Анна Старшенбаум.

По словам актрисы, она обращалась за помощью к такому специалисту лишь раз в жизни. И, несмотря на то что психолог ей помог, Анна до сих пор относится скептически к этой профессии из-за своей семейной истории.

"Мой папа – тоже психолог, доктор наук, специалист в области семейной психологии! При этом он не общается ни со мной, ни с мамой, ни с бывшей женой. Из-за него у меня предвзятое отношение к психологам, не очень им доверяю", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

По словам Старшенбаум, она была очень удивлена, узнав, что ей придется погружаться в тонкости профессии отца. "Когда я прочитала сценарий, подумала, что это очень смешно! Вот она – ирония судьбы", – отметила актриса.

При этом ей близки переживания героини: она также недавно развелась и воспитывает ребенка. "Да, я знаю, что испытывает одинокая молодая мама, пытающаяся строить отношения с мужчинами", – подчеркнула Старшенбаум.