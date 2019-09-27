Дайнеко восхитила россиян своими ягодицами

Пользователи соцсети пришли в восторг от того, как умеет двигаться певица. В процессе сборов для долгожданного отпуска Виктория Дайнеко была на седьмом небе от счастья. "Как я собираю чемоданы. Все на ушах. И я!" – так прокомментировала свой танец исполнительница.
Поклонники отметили, что ягодицы будто созданы для того, чтобы танцевать тверк, причем неважно, обычный или "на ушах". "Думаю, Ваш мужчина в восторге", "Крутяк", "Умеешь", "Прелесть", – написала комментаторы Виктории Дайнеко.
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