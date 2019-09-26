Озабоченный Алексей Панин напал на русских

В Сети появилось видео с прогулки скандальной знаменитости. Актер опубликовал его на своей странице в соцсети "Инстаграм". Судя по всему, снимала происходящее его подружка Лия Скворцова.
В ролике Алексей находится в компании белых лебедей в пражском зоопарке. Звезда сериала "Солдаты" медленно подходит к важным птицам, боясь их спугнуть.
Панин пытается дотянуться до одной из них, чтобы погладить. "Я удивлен как русские варвары до сих пор не съели и не разодрали этих птиц", – язвительно высказался артист.
Как ни парадоксально, подруга звезды проявила жестокость. "Хватай его за шею!" – посоветовала девушка. Теперь обвинения в адрес фолловеров кажутся еще более нелепыми.
Напомним, что Алексей Панин – один из самых скандальных представителей российского шоу-бизнеса. Он регулярно шокирует пользователей Сети неадекватным поведением, в частности в постели.
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