Садальский искупал именинницу Максакову в комплиментах

Людмила Максакова 26 сентября отмечает день рождения. Праздновать артистка решила в Париже. По доброй традиции в соцсети ее поздравил Станислав Садальский.
Актер отметил, что Максакова относится к женщинам, которые интересны в любом возрасте. Он рассказал, что звезда держится с незнакомцами настороженно, оберегая право на частную жизнь, но с друзьями она вовсе не такая.
"Ослепительно хороша и раскованна… ну, что тебе сказать... друзья были на спектакле, с трудом достали билеты, ты как всегда хороша и по-Вахтанговски смело, пусть твой царственный талант продолжает покорять театральные подмостки мира (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – "облизал" подругу Садальский.
К поздравлениям присоединились пользователи соцсети, не поскупившиеся на комплименты. "Роскошная женщина!", "Божественно хороша! Здоровья ей!", "Красавица! Царица! Активной жизни, здоровья, энергии и жажды жизни!" - написали фолловеры Станислава Садальского.
Как писали "Дни.ру", в сентябре прошлого года Станислав Садальский пустил в Сети слух о том, что женится на Людмиле Максаковой. Однако информация не подтвердилась – актер пошутил.
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