Садальский и Максакова в цепях шокировали дерзким стриптизом

Актер Станислав Садальский – любитель провоцировать публику. На этот раз артист выложил в своем микроблоге снимок "незнакомки" в годах, которая позирует в откровенном бикини.

Женщина стоит в черном купальнике. Тоненькие лямочки лифа украшают золоченые цепочки, густо украшенные стразами. Дама запечатлена выходящей из гостиничного номера навстречу палящему солнцу.

"Чего только в жизни не бывает Например! ))))) Вы видели.... пляжный купальник с золотыми цепями и бриллиантами?....... посмотрите -встретил незнакомку на Кипре, что интересно, после пляжного сезона, цепи отстегиваются и превращаются, и превращаются.... в изящное колье... как хорошо быть изобретательным👏👏👏Изготовлено в ограниченном количестве (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с юмором написал артист.

Фолловеры Садальского тут же узнали в неназванной представительнице прекрасного пола актрису театра и кино Людмилу Максакову. "Незнакомка-это Максакова??", "В жизни все бывает, Стас, а незнакомка Максакова , хороша", "Молодец Максакова, выглядит прекрасно 👍", "Ну!КОНЕЧНО, ЛЮБИМАЯ МАКСАКОВА В РОЛИ КАБАЕВОЙ !!!....", "Максакова и Садальский заканчивайте стриптиз!🤣🤣🤣🤣", – разоблачили знаменитостей интернет-обыватели.

Многие поклонники отметили, что для своих лет звезда выглядит потрясающе. "Шикарная женщина и актриса! Здоровья и отличного настроения!", "Для своих лет выглядит потрясающе!!!💐💐💐", "Ножки длинные, плоский животик... все отлично! А брюлики дело наживное))", "Людмила выглядит шикарно! Дай бог здоровья и долгих лет на работу нам, поклонникам! А вам спасибо, что радует нас !" – писали комплименты пользователи Сети.