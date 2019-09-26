Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ

Накануне исполнитель опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" забавное видео с участием девочки. Кроха задорно танцует и неумело исполняет детскую песенку. Отец хлопает в ладоши, а потом подхватывает малышку и начинает кружить.
Судя по всему, ролик снимала Курникова – за кадром слышен ее голос. Николас предпочел остаться с матерью и не участвовать в танцах. Наблюдая за отцом и сестрой со стороны, он весело смеется.
Поклонники растаяли от умиления. Запись всего за сутки набрала почти миллион лайков. "Прекрасна!", "Красива, как ее родители", "Она очень милая!" – написали фанаты.
"Лучший папа на свете!" – отметила одна из фолловеров.
Отметим, что малыши больше похожи на мать – оба светловолосые и голубоглазые. Это странно, потому что обычно "южные" гены значительно сильнее.
Напомним, что Анна Курникова родила двойняшек в декабре 2017 года. Эта новость ошарашила армию фанатов. На протяжении всей беременности спортсменка умело прятала живот от назойливых журналистов.
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