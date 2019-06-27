Голубоглазый сын Энрике Иглесиаса сразил наповал
Ролик сделан во время морской прогулки. Малыш сидит в футболке с принтом из мультика "Тачки" и в огромной шляпе-сомбреро. Наследник звезды восторженно смотрит на сверкающую воду и пытается что-то лепетать на родном испанском.
Первым делом внимательные поклонники отметили, что цвет глаз малыша такой же ярко-голубой, как и вода, которой он любуется. Этот факт удивил подписчиков, ведь "южные" гены отца должны были победить "северные" материнские.
Напомним, что родила мальчика российская теннисистка Анна Курникова. С Иглесиасом она познакомилась в 2001 году на съемках его клипа.
У звезд закрутился бурный роман, который длится по сей день. Тем не менее влюбленные стараются не выставлять личную жизнь напоказ.
Состоят ли Анна и Энрике в законном браке, неизвестно. Однако в декабре 2017 года спортсменка родила музыканту близнецов – Люси и Николаса.
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