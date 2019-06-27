Голубоглазый сын Энрике Иглесиаса сразил наповал

44-летний Энрике Иглесиас опубликовал в Instagram новый пост. Он поделился самым дорогим – видео еще совсем крохотного сына.



Ролик сделан во время морской прогулки. Малыш сидит в футболке с принтом из мультика "Тачки" и в огромной шляпе-сомбреро. Наследник звезды восторженно смотрит на сверкающую воду и пытается что-то лепетать на родном испанском.

Первым делом внимательные поклонники отметили, что цвет глаз малыша такой же ярко-голубой, как и вода, которой он любуется. Этот факт удивил подписчиков, ведь "южные" гены отца должны были победить "северные" материнские.

Напомним, что родила мальчика российская теннисистка Анна Курникова. С Иглесиасом она познакомилась в 2001 году на съемках его клипа.

У звезд закрутился бурный роман, который длится по сей день. Тем не менее влюбленные стараются не выставлять личную жизнь напоказ.

Состоят ли Анна и Энрике в законном браке, неизвестно. Однако в декабре 2017 года спортсменка родила музыканту близнецов – Люси и Николаса.