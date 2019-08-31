Лобода дерзкой выходкой взбудоражила народ

Певица использовала религиозную тематику в оформлении номера. Светлана Лобода спровоцировала бурную дискуссию.

В личном Instagram артистка опубликовал обложку кавера на песню Аллы Пугачевой "Живи Спокойно, страна!". Также Светлана Лобода продемонстрировала видео с репетиции.

Подписчики вокалистки живо отреагировали на публикации. Дело в том, что знаменитость выбрала достаточно провокационный наряд – образ Девы Марии.

Намек на религию не всем пришелся по душе, некоторые интернет-обыватели назвали его кощунственным. К слову, были и те, кто остался доволен задумкой. Светлану Лободу назвали дерзкой и осыпали комплиментами.

"Очень крутая версия этой песни 🔥🔥🔥 я скачала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Класс, офигенно и дерзко👍👍🌷", "Класс !!! Вы так нежно спели эту песню👏👏👏 Мне даже больше оригинала нравится...", "А я люблю, когда перепевают песни, и дают им вторую жизнь. И многие, кто не слышал эту песню, может узнать о ней сейчас", – пишут поклонники Светланы Лободы.

Напомним, несколько дней назад Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева "благословила" Лободу на исполнение своего хита. Многие восприняли этот жест как знак – звезда выбрала преемницу.