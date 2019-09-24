Прозрачная блуза: пикантный образ Ходченковой взволновал народ

Актриса Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма "Герой" в дерзком образе, чем удивила свою многочисленную аудиторию.



Девушка является обладательницей роскошной эффектной внешности, которую не стесняется демонстрировать окружающим. Российская красотка предпочитает одеваться просто, но элегантно, однако в этот раз она взбудоражила общественность своим нарядом.

На красной ковровой дорожке Светлана появилась укороченных черных брюках и прозрачной легкой блузке, сквозь которую можно было разглядеть нижнее белье знаменитости. Дерзкий образ девушка дополнила черной кожаной косухой, которую не стала застегивать. Завершили общий вид крупные серьги и босоножки на тонкой шпильке.

Кроме того, для своего выхода в свет Ходченкова предпочла нейтральный макияж. Нюдовая помада, в меру яркий макияж глаз и сияющая здоровьем кожа стали лучшими дополнениями в звездном образе. Такая работа визажиста позволила подчеркнуть естественную красоту актрисы, не забивая ее природную эффектную внешность.

Отметим, что знаменитость позировала на красной ковровой дорожке вместе со своими коллегами по работе над кинокартиной. В частности под вспышками фотокамер оказались и Александр Петров с Владимиром Машковым. Кроме того, не остались без внимания и Кристина Асмус с Михаилом Галустяном.

Премьера фильма "Герой" запланирована на 26 сентября. В нем зрителям расскажут о непростой судьбе парня, что прошел обучение в специальной школе разведки и за которым теперь ведется охота. Главного героя сыграл Петров. Ходченкова же играет его девушку Марию.

