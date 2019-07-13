Светлана Ходченкова оторвалась на светском мероприятии

Накануне свой 33-й день рождения справляла Мария Андреева, ставшая знаменитой после съемок в фильме "Духless". На празднике было много гостей, одной из которых стала Светлана Ходченкова.

Актриса поделилась в своем Instagram фотографиями с праздника. Несмотря на торжественное событие, одета Ходченкова была по-простому: белый джемпер, джинсы и кроссовки.

Состав на дне рождении Марии был сугубо женский. Отмечали в ресторане, где и проплясали всю ночь.

Поклонники начали активно писать знаменитости комплименты под постом. "Сейчас скажу фамильярно, но это только чтобы подчеркнуть эмоциональность высказывания. "Светка все-таки дьявольски хороша!", "Фотки огонь!", "Красивая ты", – восхищались фанаты.

Отметим, 35-летняя Ходченкова на данный момент не замужем. Первый и пока единственный ее брак с Владимиров Яглычем распался еще в 2011 году. Супруги прожили вместе около 6 лет.

Вскоре она начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Спустя 4 года отношений он сделал актрисе предложение прямо на сцене театра, в котором она играла роль. Светлана сказала долгожданное "Да!", но прямо перед церемонией возлюбленные разругались, и свадьба так и не состоялась.