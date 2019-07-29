Известный артист спелся со звездой "Дома-2"

В распоряжении "Дни.ру" оказался короткий ролик с записи трека Дарьи Друзьяк и Игоря Лепихина. На кадрах видно, как они поют в студии звукозаписи на английском языке.
Напомним, прославившаяся на скандале с певцом Александром Серовым Дарья Друзьяк появилась на шоу "Дом-2" 5 марта 2018 года. Девушка сразу заявила, что намерена завоевать Илью Яббарова. Построить отношения на проекте у нее так и не вышло. В июле 2018 года Дарья покинула телестройку, где постоянно провоцировала потасовки. После ухода Друзьяк из шоу "Дом-2" появились слухи о том, что у нее роман с 64-летним Серовым. Однако знаменитый исполнитель это опроверг.
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