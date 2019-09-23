"Напоминает сифилис!": показавшей грудь Волочковой вынесли суровый приговор

Танцовщица побывала на вернисаже живописца Никаса Сафронова. Знаменитость появилась на мероприятии в шифоновом платье в пол с экстремальным декольте. Плечи Анастасия Волочкова укутала в накидку из натурального меха.
Фото балерины с мероприятия вызвало фурор в Сети. Поклонники живо обсуждают грудь балерины, которая грозилась вот-вот выпасть из декольте.
Самые внимательные пользователи Сети, присмотревшись к Анастасии Волочковой, вынесли ей суровый приговор: "Срочно на стол к пластическому хирургу". Бывшей приме Большого театра настоятельно порекомендовали сделать подтяжку груди, мол, 43 года, уже давно пора.
"Настя, бегом к косметологу грудь подтягивать. Сначала к спонсорам за деньгами, потом в клинику (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Волочкова ужас. у нее сиськи настолько отвисли, что уже начали отваливаться ! на фото видно замазанный тональником шов. знаете, все это напоминает сифилис! при нем тоже некоторые части тела отваливаются!" – комментируют фото Анастасии Волочковой читатели "Дни.ру".
Отметим, что многие звезды решили проблему потерявшего форму бюста кардинально. Знаменитости согласились на маммопластику сразу после рождения детей. По слухам, к этой процедуре прибегали Виктория Бекхэм, Деми Мур, Ирина Дубцова, певица Натали, Екатерина Стриженова и Алена Шишкова.
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