Анастасия Волочкова перетянула одеяло на себя в праздник дочери

23 сентября день рождения звездной наследницы. Девочке исполнилось 14 лет. В честь этого события Волочкова опубликовала поздравительный пост на своей странице.
"Сегодня счастливый для меня день!🙏 14 лет назад в моей жизни произошло чудо и родилась на свет моя дочь Ариадна.🙏 @ariadna_volochkova 🌺 Сейчас она уже такая взрослая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", гласит надпись под снимком.
По словам примы, у них с Ариадной очень много похожих качеств и взглядов на жизнь. Анастасия пожелала дочери, прежде всего, быть добропорядочным человеком, сообщает Пятый канал.
"А этот день, 23 сентября, очень счастливый в моей жизни.🌺 Это ведь и мой праздник.😉🌺", – не забыла в очередной раз перетянуть одеяло на себя звезда.
Отметим, отцом ребенка является бизнесмен Игорь Вдовин. В 2007 году Волочкова они сыграли пышную свадьбу. Но всего через год пара развелась. Позднее Анастасия публично заявила, что их брак был фиктивным.
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