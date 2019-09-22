Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

По словам артистки, все эротические сцены были сняты на мобильный телефон. Для режиссера было принципиально важно, чтобы героиня была абсолютно обнаженной – как есть, как в жизни. Впрочем Асмус такое предложение ничуть не смутило.
"Если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело? Почему мы вдруг здесь должны играть в поддавки и идти на какие-то компромиссы? Это же часть нашей жизни, и часть жизни героев фильма", – заявила супруга Гарика Харламова в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды".
К слову, это был первый подобный опыт в жизни знаменитости. Асмус утверждает, что немного переживала за конечный результат.
"Для меня это супер-роль, ради такого материала приходят в профессию", – призналась телезвезда.
Кристина отметила, что счастлива являться частью этой команды. После просмотра картины она окончательно поняла, что все было сделано не зря.
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