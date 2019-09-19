"Очень ждем!": Мухин о возвращении в "Что? Где? Когда?" оскандалившегося Друзя

В рамках музыкального фестиваля "Бархатный сезон" в любимом звездами сочинском гранд-отеле "Жемчужина" двукратный обладатель "Хрустальной совы" Алесь Мухин провел игру "Что? Где? Когда?". Там мог участвовать и отвечать на настоящие взрослые вопросы каждый желающий. А после того, как самые умные гости фестиваля были определены, Мухин рассказал о легендарной программе.

Он напомнил, что в первой игре летней серии против телезрителей выступала команда Виктора Сиднева. Впервые за игровым столом она оказалась без легендарного магистра клуба Александа Друзя, уволенного с поста главы комиссии по этике Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?" и отстраненного от игр в клубе знатоков после скандала с его участием в программе "Кто хочет стать миллионером?" Заменила его Инна Семенова.

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Но каковы шансы увидеть снова Друзя за столом беседки в Нескучном саду? Он ведь даже извинился перед зрителями! "Не знаю, вернется ли Александр Друзь в осенней серии игр, – вздыхает Алесь Мухин. – Но все мы его очень ждем в клубе. Надо, чтобы та неприятная ситуация завершилась, закольцевалась. Я не знаю, что случилось там на самом деле. Но поскольку Александр Абрамаович мой личный друг, с которым много каши съедено и много дорог пройдено, поэтому, конечно, слова поддержки я ему сказал. И команда своей прекрасной игрой без Друзя доказала, что как коллектив она вполне работоспособна".

Сам Алесь Мухин в свободное от игры время занимается продажей чая и кофе в родной Белоруссии. "Дело в том, что несколько лет назад знатокам отменили все выплаты, вот и надо зарабатывать, – пояснил Алесь. – Ведь если прежде к "Хрустальной сове" полагался сертификат на определенную сумму, положим, на 300 тысяч российских рублей, то теперь выплаты оставили только телезрителям. Поэтому мы все там играем не ради денег".