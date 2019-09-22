"Вы нужны нам": россияне молятся за попавшую в больницу Гагарину

В личном микроблоге знаменитость сообщила поклонникам печальную новость: она не сможет принять участие в Экофесте в Парке Горького в Москве. Причиной отмены выступления стала серьезная болезнь.
"Простите меня, если я подвела вас из-за своего самочувствия. Надеюсь, весной мы с вами посадим новые деревья и отметим это небольшим праздником. Берегите себя", – обратилась Полина Гагарина к поклонникам.
Позднее исполнительница разместила видеозапись, сделанную в больнице. В ролике она лежит под капельницей. Многие поклонники всерьез испугались за здоровье певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления.
"От всей души желаем вам скорейшего выздоровления! Берегите себя! Мы с вами!", "Лучше лечитесь. Вы нужны нам. Ваш голос и правильный вокал спасет и избавит нас и шоу-бизнес от нехороших голосов. Мы любим вас", "Лечитесь и набирайтесь сил", – написали пользователи.
Спустя некоторое время Полина Гагарина опубликовала ролик, который успокоил всех поклонников. На видеозаписи она сидит дома вместе с сыном Андреем. Оказалось, что в больнице знаменитость пробыла всего несколько часов.
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