"Человек готов на все": певица Валерия не сдержалась от вида утыканной иглами Гагариной

В кадре Полина Гагарина лежит на кушетке. Ей проводят сеанс иглоукалывания. Длинные тонкие иглы можно увидеть на шее, щеках, и волосистой части головы знаменитости.
Снимок вокалистка сопроводила небольшим текстом. "Всем привет! Сколько иголочек вы видите?" – поинтересовалась Полина Гагарина у подписчиков.
Одной из первых на пост отреагировала певица Валерия. Супруга продюсера Иосифа Пригожина не смогла сдержаться, она пожалела заболевшую артистку.
"Когда надо выздороветь, человек готов на все. Моя хорошая, очень сочувствую, это неприятная процедура", – отметила певица Валерия в комментариях.
Подписчики Полины Гагариной поспешили успокоить жену продюсера. По их словам, иглоукалывание – это безболезненная процедура, которая, как ни парадоксально, очень расслабляет.
Напомним, на днях Полина Гагарина рассказала в микроблоге, что болезнь никак не хочет оставить ее в покое. Артистке даже пришлось отменить выступление, так как петь она пока не в состоянии.
"Я все-таки еще лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото и выступить на специальном мероприятии @mtvrussia и Яндекс. Плюс "Музыкант года : 2019" (пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.)", – отмечала Полина Гагарина.
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