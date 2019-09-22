Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов

Накануне в официальном аккаунте артистки на видеохостинге "Ютуб" появилась архивная видеозапись, снятая в 90-х годах. В ролике Наташа Королева отдыхает на пляже вместе с коллегами.
На записи певец Филипп Киркоров, народный артист Лев Лещенко, исполнительница Ирина Аллегрова и многие другие знаменитости пробуют себя в игре "Крокодил". Каждый из них по очереди пытается жестами показать загаданное слово.
В архивном видеоролике можно заметить и бывшего супруга Наташи Королевой – композитора Игоря Николаева. На видеозаписи он запечатлен в белой футболке и плавках.
Многие пользователи поблагодарили певицу за то, что она делится такими интимными кадрами. "Какие все классные и настоящие тут", "Когда-то шоу-бизнес был большой, веселой, дружной компанией. Сейчас все изменилось. Жаль!", – выразили мнение комментаторы.
Некоторые зрители похвалили внешность Наташи Королевой. По их словам, в то время артистка обладала завидной фигурой. "У Королевой фигура просто класс", "Какая Наташка красотка", "Очень красивая Наташа, ничуть не изменилась", – отметили пользователи.
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