Русская Ким Кардашьян получила непристойное предложение

Модель опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новую фотографию. На снимке она позирует на фоне вьющихся стволов деревьев.
На русской Кардашьян снова практически нет одежды. На этот раз она облачилась в мини-бикини неонового желтого цвета. Ее волосы небрежно ниспадают на плечи, придавая звезде определенный шарм.
При этом фотограф предпочел запечатлеть Анастасию снизу. Тем самым он еще больше подчеркнул ее и без того выдающиеся формы.
Своим внешним видом Квитко в очередной раз вскружила фанатам голову. Поклонники со всего мира стали активно писать девушке комментарии под постом. "Она моя любовь!", "Ух ты, какая милая!", "Королева!", "Моя принцесса!", "Великолепная!" – восторгались преданные поклонники.
"Пожалуйста, хватит! Ты слишком прекрасна!" – взмолился потерявший голову обожатель.
Тем не менее, далеко не все высказывания были положительными. Один подписчик выразил отвращение относительно пышных форм звезды. Другой обиделся и устроил перепалку за то, что Анастасия не отвечает на его любовные сообщения. Третий обратился к модели с непристойным предложением.
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