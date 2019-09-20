Просто возмутительно: беременная Костенко налегает на спиртное

Об интересном положении Анастасии Костенко известно давно. Сейчас модель готовится познать радость материнства во второй раз – у звездной пары уже есть совместная дочка-красавица Милана.
Ранее, супруга Тарасова сообщала, что первый триместр беременности дался ей весьма нелегко. Девушка страдала от сильного токсикоза и, похоже, бороться с этим состоянием девушка решила посредством алкоголя. Впрочем, содержимое бокала модели вызывает вопросы. На видео отчетливо видно, что супруги употребляют разные напитки.
Отметим, что о беременности модель сообщила еще 3 сентября, однако слухи появились еще раньше. Поклонники замечали изменения в фигуре знаменитости, однако Костенко предпочитала до последнего скрывать живот. Тем не менее, это один раз поставило Анастасию в неловкое положение.
Напомним, что не так давно девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм кадры с фотосессии. Примечательным был тот факт, что одежда умело скрыла живот будущей мамы. Подписчики отреагировали достаточно бурно – кто-то предпочел отписаться от аккаунта супруги Тарасова, кто-то просто писал гадости.
Впрочем, Анастасия довольно скоро развенчала все слухи. Девушка отметила, что с помощью правильно подобранной одежды со своей фигурой можно творить настоящие чудеса. "Жаль только, не все об этом знают", – посетовала тогда модель.
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