Обман? У беременной жены Тарасова пропал живот

Жена Дмитрия Тарасова приняла участие в съемке новой коллекции известного дизайнера. Девушка выложила в своем микроблоге модные фото, однако поклонники удивились отсутствию у нее живота. Многие решили, что модель просто обманула их.
В своем "Сторис" в "Инстаграме" беременная Костенко даже подколола особо бунтующих поклонников. Она подписала публикацию так: "Где живот?", "А куда делся живот?", "Атписка, нас развели это был хайп (здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.)". На месте живот".
Анастасия подчеркнула: с помощью правильной одежды можно скрыть, что угодно, и посетовала, что не все об этом знают. "Скрыть, добавить, удлинить, полнить, стройнить и т.д. Ну ничего, ребят, вы прорветесь", – добавила знаменитость.
Она рассказала, что даже фотограф испугался, когда увидел некоторые снимки. На них из-за ракурса и правильно подобранной одежды живота беременной Костенко практически не видно. На кадрах девушка позирует в полуоблегающих платьях и костюме.
"Даже фотограф испугался, просмотрел еще раз снимки и с облегчением выдохнул. Ракурс наше все", – подписала публикацию жена Тарасова, добавив к тексту забавные смайлики.
Девушка порекомендовала взять на заметку такие наряды, которые могут скрыть интересное положение. Она даже указала бренд, чтобы поклонники не задавали лишних вопросов.
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