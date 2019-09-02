"Плачу": страдающая Королева устроила поминки в День знаний

Певица вспомнила, каким был ее любимый папа. Именно он проложил будущей звезде путь в музыку. Всю свою жизнь отец Наташи королевой проработал учителем музыки.
"Мой папа был педагогом, его обожали студенты и ценили коллеги. По иронии судьбы, он покинул этот мир 1 сентября. 26 лет без тебя, мой любимый папуля", – написала Наташа Королева, выложив фотографию могилы отца. Судя по всему, она до сир пор страдает из-за смерти отца. Певица добавила к публикации хэштеги: люблю, плачу, скучаю, папа.
Поклонники Наташи Королевой разделили ее горе, высказав слова соболезнования и поддержки. "Наташенька, они наши ангелы наши папы и они нам помогают и нас защищают", "Часто уходят те, кого мы очень любим. Вечная память!", "Светлая память и земля ему пухом!" - высказались фолловеры. Примечательно, многие отметили, что Владимир Архипович очень похож на экс-супруга артистки, композитора Игоря Николаева.
Напомним, отец Наташи Королевой скончался в 1993 году после продолжительной болезни. У Владимира Порывай развилась лейкемия после посещения им зоны отчуждения Чернобыля. Когда мужчине поставили страшный диагноз, будущей знаменитости было всего двадцать лет.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Мужчина меня оскорбил
Мужчина верит гороскопам
Что я здесь делаю?
Донбасс будет русским?
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?