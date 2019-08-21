Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы

21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор. Он опубликовал трогательное видео с женой. "Спасибо за 16 лет счастья!" – подписал ролик 49-летний артист.
Королева не осталась в долгу и следом за мужем тоже выложила в Сеть поздравление. "Что бы там не говорили, что бы там не сочиняли и не придумывали, мы с тобой, мой сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем! А самое главное – любим друг друга с каждым годом все сильнее! Топазовая, говорят, у нас сегодня!" – отметила исполнительница.
Напомним, брак с Сергеем второй по счету в биографии певицы. Первым ее супругом стал композитор Игорь Николаев. Пара распалась в 2000 году. Причиной этому послужили постоянные измены музыканта.
Спустя год после ухода от первого мужа Наташа встретила танцора. Они закрутили страстный роман, но, как оказалось, в первую бурную ночь исполнительница забеременела. Глушко несказанно обрадовался этому известию и тут же позвал артистку замуж.
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