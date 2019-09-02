Певица Наргиз примерила образ "телочки"

Впрочем, стоит заметить, что исполнительница поспешила извиниться перед коллегами по цеху. В свою очередь жена Пригожина ответила, что не держит зла на бывшую подопечную Максима Фадеева.
Как сообщает Пятый телеканал, через несколько дней после инцидента девушка выложила на своей странице в Instagram фото, где сама предстала в образе гламурной дивы. С яркой помадой и модным чокером Наргиз выглядела непривычно. Свою публикацию артистка подписала так: "Ну, а вот и телочки в туфлях. Как оказалось, я и так могу".
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