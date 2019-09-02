"Произошло трагическое событие": Долина рассказала о судьбе дочери Началовой

За кулисами артистов окружили журналисты – просили поделиться воспоминаниями о собственных "школьных годах чудесных", дать напутствие нынешним первоклассникам. А Ларису Долину попросили рассказать об успехах крестницы – 12-летней Верочки Алдониной, дочери покойной Юлии Началовой.
"В связи с тем что, произошло такое трагическое событие, я постоянно на связи с крестницей, помогаю, чем могу, – рассказала Долина. – Она очень хорошо везде успевает, растет очень хорошим музыкантом, играет сольные концерты на фортепиано с симфоническим оркестром. Она большая молодец и я ею горжусь".
Как ранее рассказывала про Веру Алдонину пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева, девочка много занимается саморазвитием. играет в школьных спектаклях, хорошо учится, участвует и побеждает во множестве конкурсов (музыкальных и литературных), рисует. Летние каникулы она провела в детском центре "Артек".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти артистки стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Началову похоронили на Троекуровском кладбище.
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