Алкоголик без семьи: друг разразился скандальными откровениями у гроба Числова

В конференц-зале Дома кино завершилось прощание с актером Александром Числовым. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на траурной церемонии.

Стены увешаны портретами легендарных актеров, операторов, сценаристов и режиссеров, которых уже нет. Андрей Тарковский, Нонна Мордюкова, Сергей Бондарчук, Геннадий Шпаликов молча "смотрели" на то, как Москва прощается с Александром Числовым, которого называли "королем эпизодов".

Первой слово у микрофона взяла актриса Оксана Сташенко ("Возвращение Мухтара"). "Я только сегодня прилетела из отпуска и не могла не проститься с Сашкой, о котором остались только светлые воспоминания, который сохранил в себе детство, был безобидным и беззащитным", – сказала она.

Друг и коллега покойного Сергей Апрельский ( "Бригада", "Лучшие враги" и "Последний день") более 15 минут у гроба делился воспоминаниями. "За последние несколько лет я похоронил несколько ближайших мне людей, умерших от алкоголя, – признался актер. – Ведь когда нет подолгу работы, когда находишься в информационной пустоте или, напротив, на тебя начинает литься грязь, ты начинаешь пить – там стаканчик, тут другой".

Оказывается, у Числова проблемы с выпивкой начались давно. "Мы с Саней в позапрошлом году на эту тему разговаривали очень плотно, – продолжил Сергей. – Я тоже проходил через это, когда при помощи стакана уходил от проблем в отсутствие работы. Мне это близко и знакомо. Но я смог справиться с этой бедой".



"Если бы у Сашки была семья, был ребенок, сложилось бы все иначе, наверное, – продолжал Апрельский. – Я знаю, что рядом с ним был Денис (Сердюков, любовник покойной актрисы Ирины Цывиной – Прим. ред.), но все равно семья очень нужна человеку. Хотя уходим мы все равно в одиночестве. Так жизнь устроена".

Александр Числов умер 29 августа от пневмонии на 55 году жизни. Как рассказала племянница актера Светлана Андрианова, его тело кремируют. Урну с прахом похоронят Николо-Архангельском кладбище, поскольку этого хотел сам актер – там покоятся останки его тети.