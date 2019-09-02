Возрастная Настасья Самбурская оголила зад

На фотографии звезда запечатлена во время приема солнечных ванн на пляже в Адлере. На ней ярко-красный слитный купальник с глубоким вырезом на спине и шляпка того же цвета.
"А у меня полная жопа", – пожаловалась Настасья.
Фолловеры, особенно их мужская половина, пришли в восторг от такого соблазнительного ракурса. "Не знаю, что у вас с жизненными обстоятельствами, но то, куда впивается купальник – отличное!", "Она у тебя что надо!", "Девочка – прелесть, и попа достойная!", "Фигура что надо!", "Все в полном порядке, главное – не худая!", "Нормальный такой орех!", "Отличная!" – писали восхищенные поклонники.
"Такие булочки... Любая позавидует. А у мужиков вокруг небось слюнки текут!" – отметила фанатка.
Но без негативных комментариев, конечно, не обошлось. "Срамота! Ты возрастная ! Напоминаю!" – язвительно подчеркнул злопыхатель.
За Самбурскую тут же вступилась преданна обожательница. "Настя, все у тебя будет отлично! И попа тоже хорошая, я тоже хочу себе такую, но увы. Не обращай ни на кого внимания, пошли они все!" – заявила подписчица.
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