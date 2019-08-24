Интимное фото Настасьи Самбурской вызвало переполох

На снимке звезда позирует в черной кружевной тунике в пол, которая абсолютно не прикрывает ее грудь. Под одеянием виднеется эротический кружевной бюстгальтер.
Но главной изюминкой фото является мужчина. Он буквально припал к ногам знаменитости, жадно припав губами к ее ступне.
"Туника от @varda_tm никогда не подводит, в отличии от фона...😂 отыграли сегодня в Анапе #ОхотаНаМужчин25го будем в Сочи! Любим ждём 😘 (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост Настасья.
Многие поклонники не стали скрывать своего восторга. "Роскошный образ, Настя", "Тащусь я от тебя!", "Уф, в комнате стало жарко или жаром пышет фото?", – восторгались фанаты.
А вот некоторые мужчины, наоборот, были недовольны такой постановкой. По их мнению, это страшно унизило припавшего к ногам.
"Надо же так опуститься!", – презренно бросил пользователь Сети.
Зато женская часть аудитории открыто показали свою зависть. "Мужики вон в ноги падают, а вы говорите!", "Зависть", "
Боже мой, мужики уже ноги целуют! Настасья, помилуй уже!", – ехидно отмечали подписчицы.
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