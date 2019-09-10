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Шоу-бизнес

Гагарина в бикини возбудила народ

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Роскошная фигура Полины Гагариной часто становится поводом для обсуждения. Недавно певица выложила новое фото, которое возбудило народ.
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Артистка никогда не устает работать над собой. Девушка активно занимается спортом, и результаты ее трудов могут оценить все, у кого есть глаза. Кроме того, Полина много выступает и участвует в различных творческих проектах, а также воспитывает 11-летнего сына и двухлетнюю дочь.

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Тем не менее, при своем загруженном графике российская красотка успевает расслабиться даже перед съемками. Недавно артистка выложила на своей странице в социальной сети Instagram фото, где позирует в бикини.

Отметим, что девушка вернулась из отпуска и уже приступила к работе, но в краткие моменты отдыха она, похоже, совершенно не против понежиться в лучах последних теплых деньков. Свою публикацию Гагарина подписала так: "На завтрак было солнце, а сейчас я уже на съемках! Аки пчела. Всем отличного дня! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)"


10 сентября 2019, 17:29

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