Дочь поиздевалась над спящим Николаевым (видео)

В октябре малышке исполнится четыре года, и успехами наследницы музыкант и его супруга, певица Юлия Проскурякова, готовы хвастаться хоть каждый день. На сей раз Игорь Николаев показал, как дочь над ним подшутила, пока он задремал. Девочка разбудила отца, прикрепив ему на щеку наклейку.
"Вот что бывает, когда случайно заснешь днем на диване!", – с иронией прокомментировал произошедшее Игорь Николаев. У поклонников музыканта эпизод из его жизни вызвал восторг. "Украшаем папу", "Это же здорово – такую прелесть иметь!", "Хулиганка", "Какая веселая девчушка!" – высказались фолловеры Игоря Николаева.
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