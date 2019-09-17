Настя Ивлеева уморила россиян танцем под блатную песню

На записи звезда танцует в домашней обстановке. На ней короткий розовый топ, джинсы с высокой посадкой. На голове сооружен кокон из полотенца. Под глаза блогер наклеила патчи.
Настя предпочла включить песню группы "Бутырка" "А для вас я никто". К слову, Ивлеева является настоящей фанаткой шансона и не скрывает этого.
Это видео так же, как и все предыдущие, в буквальном смысле взорвали Сеть, сообщает Teleprogramma. Поклонники каждый раз с нетерпением ждут появления нового смешного ролика в ее личном влоге.
"Ивлеева, ты даришь мне улыбку, мотивацию, вдохновение. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, влюбляюсь заново! Спасибо за хорошее настроение!", "Ты красотка! Я по тебе тащусь, продолжай в том же духе!", "Мегакруто, Настя на высоте!", "Вы супер, простая без всяких понтов!", "Жги, детка, и дальше! Ты лучшая!" – писали восторженные фанаты.
"Выход твоего волга – всегда событие месяца!" – призналась фолловер.
Отметим, помимо карьеры на телевидении, Ивлеева активно развивается в Интернете. В личном канале на Youtube она показывает то, что происходит за кадром телепередачи про путешествия "Орел и решка".
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