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Свадьба Бондарчука и Андреевой: новые подробности

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: www.globallookpress.com
По некоторым данным, сегодня, 17 сентября, сочетаются браком режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. На свадьбу приглашены только самые близкие.
прочитано 4528 раз

Не успела светская Москва придти в себя после свадьбы-балагана скандально известной телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, как наступает время для новой свадьбы, которая вполне может поспорить по важности с торжеством эпатажной пары. Речь идет о режиссере Федоре Бондарчуке и Паулины Андреевой. Как утверждает ряд СМИ, сегодня, 17 сентября, влюбленные официально зарегистрируют отношения, которые начались еще три года назад.

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В отличие от Собчак и Богомолова, новые жених и невеста предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни. Они крайне редко выходят вместе в свет и еще реже дают интервью (причем не только вместе, но и по отдельности). О таком важном событии, как свадьба, Паулина и Федор вообще молчат.

Тем не менее, репортеры выяснили, где намерены справить банкет молодожены. Как утверждает телеграм-канал Mash, свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в особняке XVIII века в центре Санкт-Петербурга. Речь идет об историческом здании середины 1800-х годов с шикарными интерьерами, лепниной и потолками по девять метров. На торжество приглашены только самые близкие и друзья – порядка 200 человек.

Говорят, сейчас полным ходом идет подготовка Паулины Андреевой. Невеста находится в одном из самых дорогих отелей возле Невского проспекта. Ей оказывает помощь профессиональная команда, во главе которой организатор Андрей Фомин. По некоторым данным, будущая супруга Федора Бондарчука облачится в платье от Maison Bohemique.

Автор: 17 сентября 2019, 12:47
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Достойная позиция - личная жизнь на то и личная! Привычка выкладывать на обозрение общественности каждый шаг (и пр) очень чревата... Счастья новой семье!
Василий
Ответить
Отец и мать были Великими Людьми! Талантливы, скромны, воспитаны,интеллигенты!!! А сын бездарь. Жаль "Ленфиль", и все то, что этот сынишка приватизировал и развалил, павильоны в аренду сдал под кабаки!!!
Гость
Ответить
Красивые люди-красивая сватьба,достойная невеста.Будет сказка наяву.Счастья вам.
Гость
Ответить
Пусть дед поживёт !!!
Гость
Ответить
Действительно, скромная свадьба- всего-то 200 человек!
Мирра
Ответить
Чувства проверили, можно и пожениться.
1

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