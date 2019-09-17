Свадьба Бондарчука и Андреевой: новые подробности

Не успела светская Москва придти в себя после свадьбы-балагана скандально известной телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, как наступает время для новой свадьбы, которая вполне может поспорить по важности с торжеством эпатажной пары. Речь идет о режиссере Федоре Бондарчуке и Паулины Андреевой. Как утверждает ряд СМИ, сегодня, 17 сентября, влюбленные официально зарегистрируют отношения, которые начались еще три года назад.
В отличие от Собчак и Богомолова, новые жених и невеста предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни. Они крайне редко выходят вместе в свет и еще реже дают интервью (причем не только вместе, но и по отдельности). О таком важном событии, как свадьба, Паулина и Федор вообще молчат.
Тем не менее, репортеры выяснили, где намерены справить банкет молодожены. Как утверждает телеграм-канал Mash, свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в особняке XVIII века в центре Санкт-Петербурга. Речь идет об историческом здании середины 1800-х годов с шикарными интерьерами, лепниной и потолками по девять метров. На торжество приглашены только самые близкие и друзья – порядка 200 человек.
Говорят, сейчас полным ходом идет подготовка Паулины Андреевой. Невеста находится в одном из самых дорогих отелей возле Невского проспекта. Ей оказывает помощь профессиональная команда, во главе которой организатор Андрей Фомин. По некоторым данным, будущая супруга Федора Бондарчука облачится в платье от Maison Bohemique.
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