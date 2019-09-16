"Я тебя убью!": Самбурская испугалась за свою жизнь

По словам знаменитости, однажды он бросил в артистку увесистый камень. К счастью, хулиган попал в стык между крылом и дверью, когда Анастасия Самбурская проезжала мимо него на автомобиле.
"Потом я видела его на Амедиа, подрабатывает в массовке. Этот парень и до этого встречал меня с кирпичом и подавал на меня заявление, мол я ему ногу отдавила автомобилем, причем в день, когда меня в театре не было...", - пожаловалась звезда фолловерам. Она отметила, что в ответ на его заявление они дружною толпой свидетелей отправились подтверждать алиби артистки и то, что поклонник преследует Анастасию Самбурскую.
После последнего инцидента негодяя удалось отвести к служебному входу в театр и вызвать полицию. "Я написала заявление, все, как полагается" — рассказала артистка. Однако не тут-то было.
"Пообщалась со следователями и узнала, что нет закона по которому ему могут запретить ко мне приближаться. И что покушением на убийство и угрозой жизни считалось бы, если он заорал сперва "Я тебя убью!" а вот потом бы швыряться начал", – поделилась Анастасия Самбурская. Звезда боится, что невменяемого фаната, скорее всего, скоро отпустят.
"И никакие законы не смогут меня защитить от повтора данного инцидента и от того, что камень в следующий раз прилетит мне допустим в голову", – посетовала актриса. Анастасия Самбурская недоумевает: неужели человеку нужно ждать, пока его покалечат?.. "Что делать? Я уверена, что мой случай не первый и не последний", — резюмировала знаменитость.
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