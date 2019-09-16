Очень романтичное настроение: Навка порадовала нежным видео

Ролик спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм. На нем девушка сперва танцует под песню Баскова, исполняемую на фоне, после чего ласково целует мужа в щеку. Поклонники отметили, что супружеская пара выглядит очень красиво и пожелали кумирам всего наилучшего.
"Танечка, как же я люблю на вас смотреть, какая же вы красавица и
умница! В спорте вы моя самая, самая... Счастья вам огромного
!!! Здоровья и благополучия всем вашим деткам!
(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Татьяна! Какие же Вы НЕРЕАЛЬНО КРАСИВЫЕ С СУПРУГОМ!", "Повезло Пескову с красавицей-женой", – благожелательно отозвались поклонники Навки.
Отметим, что фигуристка взяла с собой на банкет взрослую дочь. Они даже вместе попозировали для фотографии, которую Татьяна подписала так: "На свадьбе детей наших друзей. Столько романтики, любви и юности!!! Счастья вам ребята!!! P.s. И да, это такое счастье, когда ты можешь быть не только матерью, но и подругой со своей дочерью!
Пользователи сети также не остались безучастными. Мамы в комментариях также рассказали, что у них с дочерьми партнерские отношения и отметили, что знаменитость с дочкой больше похожи на двух сестер.
"Вот и меня с дочерью такие же отношения... Я и мама, и в тоже время подруга! Это очень здорово!", " Быть подругой взрослой дочери – виртуозное исполнение роли мамы", "Татьяна вы с Сашей как сестры! Красавицы", – написали
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