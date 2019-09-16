"Юля, помоги!": рыдающая Кравец бросилась на могилу Началовой перед пластикой

Трудно поверить, но Юлии Началовой нет с нами уже полгода. Сегодня, 16 сентября, родные и поклонники придут на могилу певицы, чтобы возложить цветы, зажечь свечи, почтить память. Первой на столичном Троекуровском кладбище появилась подруга покойной – Алена Кравец.



Главная светская львица Москвы принесла на могилу огромный букет любимых Началовой роз. Она долго стояла у креста с фотографией подруги и не могла сдержать слез.

"Мы часто пересекались с Юлечкой на разных мероприятиях и съемках, секретничали, хохотали, – рассказала Кравец "Дни.ру". – Я до сих пор не могу поверить, что ее нет. Кажется, это страшный сон. Она часто мне снится, дает какие-то советы. А еще очень просит меня помочь ее доченьке Вере – чтобы я поучаствовала в ее воспитании, помогла, поддержала, проследила, дала материнский совет".

Однако есть и другая (очень личная!) причина, которая привела Кравец на кладбище. "Я хочу переделать грудь. Мой врач говорит, что стоящие сейчас имплантаты опасны – могут вызвать онкологические заболевания и даже привести к летальному исходу, – вздохнула Алена. – А я знаю, что на могиле Юли происходят чудеса. Помощи у нее просят страдающие сепсисом, диабетом... И те, кто решился на вмешательство пластического хирурга. Вот и прошу поддержки и защиты".

С кладбища Кравец поехала в храм – заказала панихиду по подруге, отстояла службу, поставила свечку за упокой души Началовой. "Для меня это было очень важно, – пояснила Алена. – Я уверена, что Юленька нас слышит и видит, наш добрый ангел-хранитель".

