"Юля, помоги!": рыдающая Кравец бросилась на могилу Началовой перед пластикой

Главная светская львица Москвы принесла на могилу огромный букет любимых Началовой роз. Она долго стояла у креста с фотографией подруги и не могла сдержать слез.
"Мы часто пересекались с Юлечкой на разных мероприятиях и съемках, секретничали, хохотали, – рассказала Кравец "Дни.ру". – Я до сих пор не могу поверить, что ее нет. Кажется, это страшный сон. Она часто мне снится, дает какие-то советы. А еще очень просит меня помочь ее доченьке Вере – чтобы я поучаствовала в ее воспитании, помогла, поддержала, проследила, дала материнский совет".
Однако есть и другая (очень личная!) причина, которая привела Кравец на кладбище. "Я хочу переделать грудь. Мой врач говорит, что стоящие сейчас имплантаты опасны – могут вызвать онкологические заболевания и даже привести к летальному исходу, – вздохнула Алена. – А я знаю, что на могиле Юли происходят чудеса. Помощи у нее просят страдающие сепсисом, диабетом... И те, кто решился на вмешательство пластического хирурга. Вот и прошу поддержки и защиты".
С кладбища Кравец поехала в храм – заказала панихиду по подруге, отстояла службу, поставила свечку за упокой души Началовой. "Для меня это было очень важно, – пояснила Алена. – Я уверена, что Юленька нас слышит и видит, наш добрый ангел-хранитель".
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Ольга или Ксения?
Не хочу делать минет
Не перезвонил после свидания