Собчак и Богомолов: первые свадебные фото

Сегодня, 13 сентября, выходит замуж Ксения Собчак. В отличие от предыдущего раза, скандально известная телеведущая не скрывает подробностей.

Уже сегодня, 13 сентября, состоится свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Это событие светские хроникеры уже называют самым главным в 2019 году. Ведь вокруг этой пары еще с прошлого года вились самые разные слухи. В это союз многие не верили, считая его лишь пиар-ходом, причем для обоих. Ведь не секрет, что доходы Ксении резко упали, да и Костя звезд с неба не хватал.

Все изменилось, когда появились первые данные об их романе. Масла в разгорающийся огонь интереса общественности подливал и муж гламурной блондинки, актер Максим Виторган, периодически оставляющий крайне неоднозначные комментарии к своим постам в соцсети и к публикациям самой Ксении. Что уж говорить про информацию о драке, в которой якобы он поучаствовал вместе с Константином.

Настоящей кульминацией стало откровенное интервью Собчак. В нем она откровенно рассказала о том, как пыталась совладать с чувствами. возникшими по отношению к Богомолову, и как пошла обо всем рассказать Виторгану, когда ничего не получилось. О свадьбе и венчании.

И вот наконец на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Ксения Собчак поделилась с многочисленными подписчиками первыми свадебными фото. На одном снимке крупным планом сняты руки скандально известной телеведущей и ее избранника, театрального режиссера Константина Богомолова. "К + К = Любовь", – коротко подписала кадр счастливая невеста.

На втором фото Ксения Собчак предстала в подвенечном платье. Телеведущая позирует со спины, являя любопытствующей общественности глубокий вырез, кружевной наряд и длинную фату. "Мне кажется, я готова к главному Дню! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась телеблондинка.

Примечательно, что когда Ксения Собчак сочеталась браком с Максимом Виторганом, влюбленные предпочли полностью засекретить это событие. Всего лишь несколько друзей 1 февраля пришли в кинотеатр на обещанную премьеру и очень удивились, когда увидели вошедших в зал Максима и Ксению в свадебном облачении.