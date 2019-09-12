Елизавета Боярская рассказала о тайном пристрастии к мальчикам

Недавно дочь Михаила Боярского призналась, что ей нравится растить именно сыновей. Она совершенно не знает, что такое быть мамой девочки.
А вот с мальчиками ей все понятно. Артистке нравится, как они мыслят, их шутки, их образ жизни, игрушки, увлечения.
Первого сына – Андрея – Елизавета родила еще в далеком 2012 году, сообщает Teleprogramma.pro. Узнав о второй беременности, она снова загадала родить мальчугана, и ее желание исполнилось.
"Не хочется загадывать, но, если будут еще дети, готова продолжить эту мальчиковую традицию", – заявила супруга Матвеева.
Второго малыша назвали Григорием. По словам звезды, ей всегда импонировало это имя. Боярская утверждает, что оно сочетает в себя сразу и нежность, и силу, так как ребенка можно называть и Григорием, и Гришей.
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