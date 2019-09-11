"Всю жизнь я мучаюсь": Пугачева раскрыла свой главный секрет

В честь юбилея Аллы Пугачевой – в апреле ей исполнилось 70 лет – известный обувной бренд снял документальный фильм, посвященный сотрудничеству с Примадонной. Свою первую коллекцию артистка презентовала в 1996 году. За эти годы, по словам певицы, коллеги стали ей родными людьми.
На презентации Примадонна выступила с неожиданным откровением. "Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха – это обувь", – объявила Алла Пугачева.
В это с трудом вериться, глядя на стройные ножки Примадонны, которые та при любом удобном случае демонстрирует после того, как сильно похудела. Артистка рассказала, что очень серьезно подходила к работе. Она тщательно собирала референсы того, чего бы ей хотелось видеть. Алла Пугачева очень жалела, что не сохранились туфли ее мамы.
Кстати, именно из-за них Примадонна и приобрела проблемы со здоровьем. "Я ими себе ноги и испортила. У меня размер 36, а у нее 34-34,5, но они были настолько красивые, что я их умудрялась надевать", – цитирует Аллу Пугачеву Woman.ru.
Несмотря на проблемы, артистка предпочитает выходить в свет исключительно в модной, не всегда удобной с виду, обуви, лишь изредка делая исключение. К примеру, летом Примадонна появилась в заключительный день музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" в зале "Дзинтари" в клетчатой рубашке, шортах и белоснежных кедах, чем произвела фурор. На все восхищенные возгласы о том, как великолепно она выглядит, Алла Пугачева отвечала: "А что мне еще остается? Держусь!"
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