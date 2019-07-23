Знаменитая певица нелепо рухнула прямо на сцене

Кристина Агилера колесит по миру с программой The X Tour. Латиноамериканская исполнительница исполняет песни, записанные за 20 лет ее карьеры. Недавно артистка прибыла в Россию. Она выступила в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и на первой же композиции попала впросак.
Кристина появилась на сцене, выехав на троне из-под пола. Агилера встала и направилась к зрителям – она должна была спуститься по лестнице к своим танцовщикам. Артистка почти поравнялась с командой, но не удержалась на ногах и рухнула. Впрочем, ее вовремя подхватили коллеги. Звезда даже не сбилась при исполнении песни.
За полтора часа Кристина порадовала публику 23 композициями, в том числе суперхитами Fighter, Lady Marmalade, Genie in a Bottle. Концерт был разбит на шесть актов, представляющих собой этапы ее творчества. Агилера успела сменить множество нарядов, убегая за кулисы через каждые две песни.
Певица опубликовала в Instagram несколько фотографий из Северной столицы. По всей видимости, она успела пройтись по некоторым историческим местам Санкт-Петербурга. А 23 июля Кристина Агилера выступит в Москве. Гостья уже выложила фотографии в Stories, сделанные на Красной площади.
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