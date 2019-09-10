Британская Ким Кардашьян обнажилась посреди пустыни

Фестиваль длился восемь дней. Модель успела сменить множество нарядов за этот период. Но один из них стал самым запоминающимся.
Девушка предстала в костюме любви. Грудь Роуз прикрывали лишь красные блестящие сердечки, которые держались на веревочках с бахромой. Низ бикини, в свою очередь, тоже был максимально открытым.
Дополнили образ ковбойские сапоги на плоской подошве и объемная шаль. Помимо стандартных аксессуаров на шее и в ушах, Деми захватила с собой красный веер.
Волосы модель заплела в две французские косички. А чтобы хоть немного скрыться от палящего в пустыне солнца, она взяла очки-маску, которые так актуальны в нынешнем сезоне.
Роуз активно ведет свои социальные сети. В Instagram у нее армия поклонников со всего мира. Их число превышает десять миллионов человек.
Отметим, Деми абсолютно не вписывается в общепринятые стандарты модельной внешности. Ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки составляет всего 157 сантиметров. Судя по всему, именно в пышных формах и тонкой талии фанаты видят главную изюминку.
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