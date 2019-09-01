"Тарзан выехал": Наташе Королевой сделали приятное в честь начала осени

Окончание лета и наступление осени пожет вогнать многих в тоску, но только не Наташу Королеву. Полная задора и оптимизма певица исполнила для поклонников полюбившуюся композицию. Кроме того, в объектив камеры попал крепкий мужчина, который ублажил артистку роскошным букетом желтых тюльпанов. прочитано 734 раза Королева предстала перед поклонниками в красном цвете и лейбле в виде пионерского значка. Однако вместо Ленина пользователи Сети лицезрели лицо Наташи. ПО ТЕМЕ "Хвастаться не буду": муж Королевой предстал с красным перцем между ног Стоить ли говорить о настроении, которым звезда поделилась с поклонниками... Певица на мгновение перенесла зрителей в 90-е годы, когда из каждого утюга доносилась нетленка "Желтые тюльпаны". В честь окончания лета Королева и исполнила те самые знаменитые строки. После блестящего пассажа к вокалистке подошел крепко сложенный красавец, который подарил ей букет цветов. "Тарзан выехал", – пошутил один из подписчиков Натальи в Instagram, намекая, что мужу певицы может не понравиться данное зрелище. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 31 Авг 2019 в 8:55 PDT Напомним, что недавно артистка Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Праздник вроде закончился, но отмечали они его еще долго. Певица опубликовала видео, на котором она танцует в платье бирюзового цвета на фоне заката. Все действие происходит на дороге, вдоль которой растут высокие деревья.



1 сентября 2019, 14:09