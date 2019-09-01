"Тарзан выехал": Наташе Королевой сделали приятное в честь начала осени

Королева предстала перед поклонниками в красном цвете и лейбле в виде пионерского значка. Однако вместо Ленина пользователи Сети лицезрели лицо Наташи.
Стоить ли говорить о настроении, которым звезда поделилась с поклонниками... Певица на мгновение перенесла зрителей в 90-е годы, когда из каждого утюга доносилась нетленка "Желтые тюльпаны".
В честь окончания лета Королева и исполнила те самые знаменитые строки. После блестящего пассажа к вокалистке подошел крепко сложенный красавец, который подарил ей букет цветов. "Тарзан выехал", – пошутил один из подписчиков Натальи в Instagram, намекая, что мужу певицы может не понравиться данное зрелище.
Напомним, что недавно артистка Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Праздник вроде закончился, но отмечали они его еще долго.
Певица опубликовала видео, на котором она танцует в платье бирюзового цвета на фоне заката. Все действие происходит на дороге, вдоль которой растут высокие деревья.
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