Водонаева высмеяла неумеренное хвастовство Тимати

Телеведущая опровергла слова Тимати. По словам Алены Водонаевой, заявления рэп-исполнителя о том, что его песню заслушали до дыр в США, неправдивы.

Сегодня артист похвастался журналистам, что в Лос-Анджелесе его треки пользуются популярностью. Мол, местные ценители рэпа заучили его композиции наизусть.

"5 утра в Лос-Анджелесе. Я только что закончил студийную сессию, где показал своим черным пацанам трек Vladimir Putin, на что они сказали, что уже слышали этот трек, и им кто-то его уже показывал. Я реально рад, что американские граждане поддерживают политику нашего президента. И очень круто, что такие прикольные треки делают не только русские, но уже и черные ребята", – сообщил рэпер Тимати. После артист добавил, что строчку из его песни: "I go hard like Vladimir Putin" поет весь Лос-Анджелес.

Алена Водонаева, которой посчастливилось увидеть видео основателя Black Star, в Stories своего Instagram его слова опровергла. "Не знаю, зачем меня отметили на этом видео, но скажу. Американским гражданам фиолетово, Тимур. И весь Лос-Анджелес не поет это. Он поет Карди Би, Джастина и многих других", – высмеяла звезду телеведущая.

Отметим, что Алена Водонаева частый гость в Лос-Анджелесе. Звезда считает этот город чуть ли не своим вторым домом. В конце июля теледива отправилась туда вместе с сыном Богданом и провела там целый месяц.