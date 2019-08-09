Рудковская обещала миллион за встречу с жирными потными мужиками

Продюсер возмущена заявлением известного в Сети блогера – Лены Миро. Яна Рудковская пришла в ужас, прочитав пост обозревательницы в "Живом журнале". Теперь звезда хочет выйти на тех, кто в действительности стоит за этими публикациями.

В своем блоге Лена Миро раскритиковала скончавшегося недавно фешен-директора ЦУМа Аллу Вербер. Обозревательница высмеяла показную скорбь знаменитостей в соцсетях по умершей, а также назвала товары, которые привозила в ЦУМ Алла Константиновна, безвкусными и недоступными для обычных граждан.

"Большинство россиян сейчас в некотором недоумении. У них - пенсия в 65, до которой они крутят гайки артритными пальцами. Они реально не врубаются, как можно помереть в Италии от аллергии на морепродукты", – написала Миро.

Подруга Аллы Вербер Яна Рудковская, узнав об этой публикации, пришла в ярость. В личном Telegram-канале "Голубь мира" продюсер написала, что Миро "несчастная и обделенная любовью чучело, поэтому и очень злая". Знаменитость отметила, что от Лены бесполезно ждать чего-то, кроме базарной ругани.

"Всю свою неудовлетворенность от себя, от своего никчемного существования она изрыгает зловонным словесным поносом в своих блогах. Занята этим неблагодарным трудом 24/7, то есть безостановочно", – заявила Яна Рудковская.

Продюсер отметила, что давно не обращает внимания на скандального блогера и его выпады, однако мимо слов об Алле Вербер, она пройти не смогла.

"Конечно, я даже и не надеялась, что чучело тоже будет скорбеть. Повторю – скорбят достойнейшие люди, уважающие не только других, но и себя, прежде всего. О самоуважении этого убожества к себе говорить, разумеется, не приходится. Но даже твари видят берега. Эта не видит ничего. Видать, даже этого не дано. Дело даже не в том, что плясать на могиле – смертельный грех. Полное ничтожество, абсолютный ноль, не сделавший в этой жизни ничего полезного и нужного людям, открыла свой поганый рот и извергла гадости в адрес человека, не то что мизинца, которого она не стоит, но на фоне, которого выглядит меньше лобковой вши", – не на шутку разошлась Яна Рудковская.

Успокоить взбешенного продюсера поспешили другие обитатели Telegram. Например, автор канала "Небожена" призвала знаменитость не обращать внимания на выпады блогера. Якобы, на самом деле Лена Миро – это коммерческий проект. "Там сидит семь редакторов, в основном, жирные потные мужики и поливают всех грязью за деньги. Не делай им пиар", – отметила "Небожена".

В ответ Яна назначила миллион рублей за головы всех тех, кто стоит за скандальным блогом Лены Миро. "Я даю один млн рублей сразу тем, кто мне и моим друзьям устроит встречу с этими жирными и потными мужиками из коммерческого проекта! Очень хочу посмотреть в их глаза! Сумма для России не маленькая, жду предложений по явкам и паролям", – написала Яна Рудковская.

После к диалогу присоединился Telegram-канал "Антиглянец". Они опубликовали скриншот сообщения, в котором, якобы Лена Миро требует за часовую встречу с Яной Рудковской 15 миллионов рублей. На это продюсер отметила, что сама блогер ей не интересна, так как "гроша ломаного не стоит", а хочет взглянуть на тех кто за ней стоит.