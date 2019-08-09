Вербер получила мистический знак перед смертью

За несколько месяцев до кончины фешен-директор Алла Вербер получила мистический знак. Зловещее предзнаменование видела не только светская львица. Свидетелем загадочного события был шоумен Андрей Малахов.

Телеведущий рассказал, что в апреле 2019 года он вместе с женой Натальей Шкулевой гостил в роскошных апартаментах Аллы Вербер. Тогда, по словам шоумена, в квартире директора московского универмага произошло нечто необъяснимое.

"Она делала ужин у себя дома, и мы с супругой пришли очень поздно, когда большая часть гостей разошлась. В гостях был еще Иосиф Пригожин с Валерией, Игорь Крутой. Через несколько минут после нашего прихода огромное старинное зеркало, которое висело у нее в прихожей, рухнуло и разбилось на мелкие кусочки. Была неловкая пауза. Алла пошутила, что это к счастью, и все это время все думали, что действительно это зеркало разбилось к счастью", - поведал Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Напомним, Алла Вербер умерла 6 августа, ей был всего 61 год. Светская львица скончалась от инфаркта. Также известно, что последние пять лет она боролась с онкологией. За несколько дней до смерти Вербер присутствовала на праздновании дня рождения продюсера и музыканта Игоря Крутого. По словам гостей вечера, Алла Вербер не жаловалась на здоровье и пребывала в отличном расположении духа.