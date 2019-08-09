Кадыров рассекретил свою настоящую фамилию

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" отмечает 18-летие. Поздравить его с совершеннолетием в элитном подмосковном ресторане собрались известные и только начинающие карьеру артисты. Среди них был Эмиль Кадыров, который участвовал в "Новой волне" год назад и полюбился слушателям своим баритоном и эффектной внешностью. С артистом встретился корреспондент "Дни.ру".

"Сегодня я готовлюсь к сольному концерту на своей родине в Баку, – рассказал Эмиль. – В сентябре снимаюсь в новом проекте у Лины Арифулиной "Во весь голос" на телеканале "Мир", готовлю новый альбом и сольную программу в театре Александра Градского осенью и в "Вегас Сити Холле" весной".

Из-за обилия работы Эмиль совсем забыл о личной жизни. "Все как-то запутанно, – вздыхает он, рассказывая про свою девушку – оперную певицу. Жизнь – сложная штука. Любовь – еще сложнее. Свадьбы в планах точно нет, хотя есть и квартира своя, и хватает денег для семейной жизни, и мама очень переживает – говорит, что хочет внуков. Кстати, я сам хотел бы иметь не менее трех детей!"

Интересно, какая будет фамилия у жены Эмиля, когда он все-таки решит жениться? Ведь Кадыровым он был не всегда. "Меня часто спрашивают, не родственник ли я главе Чечни, – рассказал певец. – Но на самом деле в Азербайджане, откуда я родом, она звучит как Гадиров. Это в России я стал Кадыровым. Гадиров – фамилия моего деда и отца. Правда, была мысль поменять, взять псевдоним. Но зато сегодня как Кадыров я с легкостью вхожу во многие места (смеется)".

Напомним, что популярный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" пройдет в Олимпийской парке Сочи с 24 по 29 августа. Там выступят Игорь Крутой, Ирина Аллегрова, Анна Нетребко, Александр Серов, Лобода, Димаш Куйдайберген, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте и многие другие эстрадные и оперные звезды.