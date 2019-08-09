Кадыров рассекретил свою настоящую фамилию

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Пятница 9 августа
Лента новостей
14:08
"Хочу как у нее!": Миддлтон засветила свои накачанные ноги
13:57
Сати Казанову ждет пополнение в семье
13:49
На Украине готовятся к уничтожению России
13:28
"ЕР" разберется с навязыванием семьям лишних услуг по ипотеке
13:26
Легендарная Изабель Юппер представит в России новый моноспектакль
13:09
Названы основные симптомы появления рака
12:19
Вернувшегося на Украину Порошенко отправляют в тюрьму
10:31
Главные события Москвы
09:53
Зеленский возмутил заявлением после конфуза в Турции
09:23
Раскрыт секрет романа Виторгана и Нинидзе
09:15
"Невоспитанное выражение!": сын Галкина накинулся на сестру
09:13
После взрывов в деревне под Ачинском снова вспыхнул пожар
08:24
Скандальная Собчак растаяла в объятиях Тарантино
08:22
Сын рассказал о состоянии сраженного инсультом Алена Делона
06:38
"Проверено на себе": Высоцкая посетовала на неприятные закономерности
04:06
Пышногрудая певица намекнула на свое интересное положение
02:11
В центре Магадана застрелили медведя
00:20
"Чувства уже остывают": замужняя Хилькевич сделала неожиданное признание
21:55
Федеральные каналы прервали вещание из-за штормового предупреждения
21:53
"Перекроила лицо": Чехова урезонила недоброжелателей
21:41
"Что скажет Бульдог?!": игривая Асмус раскинулась на кровати в кружевном белье
21:35
Зеленский пообещал окончательно уничтожить Украину
21:35
ФАН продолжит знакомить читателей с правдой об оппозиции вопреки блокировке на "Википедии"
21:25
В Москве в ДТП пострадал мотоциклист
21:14
"Сами виноваты": Водонаева отбрила умоляющую о помощи жертву
21:10
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие
20:53
В Подмосковье задержали заснувшего за рулем наркоторговца
20:46
"Были ссоры и расставания": появились подробности отношений Рыбина и Сенчуковой
20:32
"Неплохо сохранился!": Малахов обнажил сексуальный торс
20:22
Тарантино назвал любимого российского режиссера
20:12
"Молодой бойфренд": Канделаки спровоцировала разговоры о разводе
20:04
Мифы о мусоре: старые проблемы на новый лад
20:02
"Инцест какой-то!": Бледанс выложила постельное фото с с сыном
19:50
Стала известна зарплата российских космонавтов
19:24
"Сработала генетика": народ спорит из-за сына Рудковской и Плющенко
19:16
Скрутили и посадили в машину: задержан экс-президент Киргизии
18:56
Известный режиссер скончался в возрасте 90 лет
18:38
"Работала посудомойкой, теперь приехала": Алибасов вылил ушат грязи на дочь Федосеевой-Шукшиной
18:24
Москвичей предупредили о шквалистом ветре и ливне
18:06
В Архангельске на детей обрушилась кровля здания
17:54
"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление
17:25
В Удмуртии незаконно срубили десятки деревьев
17:13
"Один в один": Галкин нашел себе новую Пугачеву за рубежом
17:09
Центр Сергея Курехина в Петербурге реконструируют
16:53
В Подмосковье вандалы подожгли детскую площадку
16:37
"Опозорилась": оскорбленная знаменитость не позвала Вайкуле
16:37
В России резко подорожал хлеб
16:31
"Прекрасна и свежа!": Кожевникову "облизали" с ног до головы
16:26
Мать рассказала о состоянии Корчевникова после аварии
15:54
Перекошенная Боня бросилась к врачам после "уколов красоты"
15:49
Пять миллионов за гимн: вскрылись нескромные запросы выскочки Бузовой
15:47
Правдоруб Садальский сделал публичное признание в любви
15:29
В Башкирии пьяный мужчина попытался ограбить бар
15:23
Бывшая жена вытянула из Тарасова миллионы
15:22
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 августа 2019 года
14:47
Объявлено об опасности Крымского моста после массовой гибели
14:47
Народ в ужасе бежит от гроба Токарева
14:32
Джигарханян возбудился от силиконовой груди новой молодой подружки
14:25
Пасынок о смерти Валентина Гафта
14:02
Райское наслаждение: Виктория Романец проводит время на Бали
14:00
Хитрый Лукашенко лебезит перед иностранцами
13:56
Володин проверил готовность аэропорта Гагарин
13:52
В Архангельской области взорвалась воинская часть
13:46
Гурцкая трогательно почтила память Вербер
13:16
Народ распек пополневшую Елену Летучую
13:10
Поддатый Солнцев набросился на известного артиста
12:44
Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ
12:28
"Без нее мне очень плохо": Порошина страдает по умершей матери
12:16
"Я плакала и ликовала": Исаева в отсутствие мужа уединилась с Филиппом
12:09
Фадеев выступил после заявления брошенной Наргиз
11:42
Лучше места не нашлось: семья устроила прощание с Токаревым в химической лаборатории
11:40
Кейт Миддлтон и принц Уильям резко изменили планы из-за смертельной опасности
11:36
Жена Джигурды сделала громкое заявление
11:35
В "ЕР" вступились за беременную соотечественницу из Казахстана
11:26
Богомолова перекосило рядом с Собчак
10:54
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
10:31
"Это залет": Богомолов женится на Собчак из-за беременности
10:02
"Работы нет, девушки тоже": как живет Степанов из "Обитаемого острова"
09:57
Россиянам позволят работать из дома
09:33
Экс-президента Киргизии обвинили в нарушении Конституции
09:08
Беременная третьим ребенком Мила Йовович испытала дикий ужас
08:45
Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями
08:27
"Елизавета прекрасная": дочь Галкина восхитила народ королевским видом
08:26
Под Новороссийском автобус и автомобиль рухнули в обрыв после ДТП
06:24
Караулова без лифчика вызвала оторопь
06:20
Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина
04:07
Шейк провоцирует нового бойфренда эротическими фотографиями
02:38
"Ты невероятная!": Агаларов ласково поздравил любимую супругу
00:12
"Никакой сексуальности": Ольгу Серябкину разгромили за новый образ
21:55
Умерла вдова актера Анатолия Кузнецова
21:43
Многодетная Барановская высказалась об усыновлении
21:43
Подруга проговорилась о дате и месте похорон Вербер
21:09
Зеленский крупно оконфузился во время важного визита
21:08
Бузову и Киркорова используют для обмана россиян
20:59
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
20:40
В Московском зоопарке появился редкий хищник
20:26
Вышвырнутая Фадеевым певица Наргиз сделала заявление
20:01
Самолет Москва – Ереван прервал взлет по технической причине
19:46
"Стыд и позор": россияне пропесочили Собчак за видео с сыном в бане
19:32
Экс-президента Киргизии задержали
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Популярная певица-фрик оказалась на волоске от смерти
"Прощай, Алла!": Пугачеву похоронили
"Она не перенесет": матери-блокаднице боятся сообщить о смерти Вербер
Вербер перед смертью провела веселую ночь с Сафроновым
Прокуратура разберется: баснословное добро покойной Вербер вызвало вопросы
Прибывший в Москву Квентин Тарантино заговорил о похоронах
Шоу-бизнес

Кадыров рассекретил свою настоящую фамилию

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" отмечает 18-летие. Поздравить его с совершеннолетием в элитном подмосковном ресторане собрались известные и только начинающие карьеру артисты. Среди них был Эмиль Кадыров, который участвовал в "Новой волне" год назад и полюбился слушателям своим баритоном и эффектной внешностью. С артистом встретился корреспондент "Дни.ру".
прочитано 1306 раз

"Сегодня я готовлюсь к сольному концерту на своей родине в Баку, – рассказал Эмиль. – В сентябре снимаюсь в новом проекте у Лины Арифулиной "Во весь голос" на телеканале "Мир", готовлю новый альбом и сольную программу в театре Александра Градского осенью и в "Вегас Сити Холле" весной".

ПО ТЕМЕ

"Какой же кайф!": Кадырова засняли с молодыми парнями

Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Из-за обилия работы Эмиль совсем забыл о личной жизни. "Все как-то запутанно, – вздыхает он, рассказывая про свою девушку – оперную певицу. Жизнь – сложная штука. Любовь – еще сложнее. Свадьбы в планах точно нет, хотя есть и квартира своя, и хватает денег для семейной жизни, и мама очень переживает – говорит, что хочет внуков. Кстати, я сам хотел бы иметь не менее трех детей!"

Интересно, какая будет фамилия у жены Эмиля, когда он все-таки решит жениться? Ведь Кадыровым он был не всегда. "Меня часто спрашивают, не родственник ли я главе Чечни, – рассказал певец. – Но на самом деле в Азербайджане, откуда я родом, она звучит как Гадиров. Это в России я стал Кадыровым. Гадиров – фамилия моего деда и отца. Правда, была мысль поменять, взять псевдоним. Но зато сегодня как Кадыров я с легкостью вхожу во многие места (смеется)".

Фото: Дни.ру

Напомним, что популярный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" пройдет в Олимпийской парке Сочи с 24 по 29 августа. Там выступят  Игорь Крутой, Ирина Аллегрова, Анна Нетребко, Александр Серов, Лобода, Димаш Куйдайберген, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте и многие другие эстрадные и оперные звезды.

Автор: 9 августа 2019, 13:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
вот что должно вариться в башке этого певца ротом, чтобы изменить фамилию отца и деда, фу, противно
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленский пообещал окончательно уничтожить Украину
Скрутили и посадили в машину: задержан экс-президент Киргизии
Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко

Шоу-бизнес

"Я заложница": откровенное интервью звезды "Моей прекрасной няни"
Кадыров рассекретил свою настоящую фамилию
Ушедший сын Яковлевой снимался для угара
Роковое совпадение: больная раком Вербер умерла из-за раков на ужине

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление

Звезда приняла важное решение
Шоу-бизнес

Скандальная Собчак растаяла в объятиях Тарантино

Эксперт поделился своим мнением
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы Serebro кардинально сменила имидж

Певица изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

"Немного тупая!": популярную модель "опустили" за феминистскую позицию

Интересные детали случившегося

Гороскоп

Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие
"Были ссоры и расставания": появились подробности отношений Рыбина и Сенчуковой
"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем

Фоторепортажи

Богомолова перекосило рядом с Собчак
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru