"Перекроила лицо": Чехова урезонила недоброжелателей

Телеведущая отреагировала на придирки поклонников. Анфиса Чехова составила список критических замечаний, которыми чаще всего ее награждают поклонники.

В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре Анфиса Чехова позирует с кусочком арбуза в руке.

"На себя не похожа. Перекроила лицо. Сделала пластику. Лицо как маска. Уже не та стала, старушка. Вставила виниры. Глаза усталые и грустные. Стала как все... Дополните этот список недовольств моих пристальных подписчиков", – написала знаменитость ниже.

Поклонники мигом отозвались на просьбу Анфисы Чеховой. "А еще арбуз жрет! Постоянно отдыхает! Откуда у нее столько денег? Я шучу! Такие комментарии прослеживаются на страницах у многих известных людей! Мне нравится в вас то, что вы не показываете понты, как многие известные личности. Вы не пытаетесь всячески подчеркнуть то, что у вас много денег и не кичитесь этим. Поэтому на вас приятно смотреть", – отметила почитательница знаменитости.

Напомним, на днях Анфиса Чехова показала фанатам свои восхитительные формы. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует в темно-синем купальнике с бахромой. Она стоит под душем на фоне панорамных окон.

Отметим, что интернет обыватели пришли от фигуры знаменитости в восторг. "Какая ты, Анфиска, классная! Знаешь, всегда хотела фигуру, как у тебя! Сейчас ты еще круче, молодец! Думаю, твоя фигура – эталон! Вот такая должна быть женщина!" – хвалили Анфису Чехову интернет-обыватели.