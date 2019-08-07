Вышвырнутая Фадеевым певица Наргиз сделала заявление

Певица выступила с официальным заявлением. Контракт Наргиз с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA расторгнут. Вокалистка осталась без концертов и репертуара.

В личном Instagram знаменитость рассказала, что 16 июля получила официальное письмо от MALFA. Лейбл уведомил ее о расторжении договора. Тур певицы Наргиз по России, запланированный на август этого года, сорван. К тому же вокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее Максимом Фадеевым.

"Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра "MALFA". Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – обратилась к поклонникам певица Наргиз

Ниже вокалистка подчеркнула, что Максим Фадеев ее официальные запросы с требованием разъяснить ситуацию игнорирует. Артистку вышвырнули из состава лейбла, ничего не объяснив. Знаменитость призналась, что ей очень жаль поклонников, которых она подвела сама того не желая. После певица Наргиз отметила, что это не первый тур, который сорван по вине продюсерского центра MALFA – звезда должна была выступать в Америке, однако концерты не состоялись.

"Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ🖤", – резюмировала певица Наргиз.