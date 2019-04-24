"Очень противно": оголившая грудь певица Закирова шокировала народ

Певица Наргиз Закирова на своей странице в Instagram опубликовала кадры откровенной фотосессии. Мнения подписчиков по поводу увиденного разделились.



На первой же фотографии Наргиз Закирова предстала перед зрителями в пальто на голое тело, передает Пятый канал. Этот снимок, судя по всему, стал самым спорным из всей подборки.

"Вторая и третья фото еще нормальные, но первая отталкивает!", "Смотреть противно, позорище страшное", "Очень противно. Фу-у-у", – написали критики.

Однако нашлись и те, кому оголенная грудь певицы пришлась по вкусу. "Прелесть!", "Гремучая смесь брутальности и женственности", "Груди как у девочки у Вас. Не скажешь, что взрослые дети. Как молодо выглядит Ваше тело..." – отметили доброжелательные комментаторы.