"Очень противно": оголившая грудь певица Закирова шокировала народ
На первой же фотографии Наргиз Закирова предстала перед зрителями в пальто на голое тело, передает Пятый канал. Этот снимок, судя по всему, стал самым спорным из всей подборки.
"Вторая и третья фото еще нормальные, но первая отталкивает!", "Смотреть противно, позорище страшное", "Очень противно. Фу-у-у", – написали критики.
Однако нашлись и те, кому оголенная грудь певицы пришлась по вкусу. "Прелесть!", "Гремучая смесь брутальности и женственности", "Груди как у девочки у Вас. Не скажешь, что взрослые дети. Как молодо выглядит Ваше тело..." – отметили доброжелательные комментаторы.
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