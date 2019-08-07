Сын Рудковской и Плющенко скорбит из-за смерти близкого

В Instagram-аккаунте Гном Гномыча (такое прозвище дали мальчику родители) появилось архивное видео. На кадрах Саша Плющенко в компании Аллы Вербер и наследников певца Филиппа Киркорова Мартина и Аллы-Виктории уплетает мороженое, сидя в ресторане.
"Прощайте, Алла Константиновна @verberalla, спасибо за Вашу доброту и заботу которую Вы всегда дарили, за Ваши невероятные показы и за Вашу любовь! Мы все будем по Вам очень сильно скучать. 💔🙏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – говорится в тексте под публикацией.
Подписчики Саши Плющенко отметили, что видео в свете трагедии выглядит очень трогательным. Интернет-обыватели соболезнуют близким Аллы Вербер.
"Очень жаль, соболезнования семье – тяжело так неожиданно терять близкого человека..", "Красивая женщина и молодая еще была", "Ужас! Невозможно поверить🙏", – отметили пользователи Сети.
Напомним, Алла Вербер умерла 6 августа, ей был всего 61 год. Светская львица скончалась от инфаркта. Также известно, что последние пять лет она боролась с онкологией. За несколько дней до смерти Вербер присутствовала на праздновании дня рождения продюсера и музыканта Игоря Крутого. По словам гостей вечера, Алла не жаловалась на здоровье и пребывала в отличном расположении духа.
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