"Ее отравили": Кравец рассказала об уголовном следе в смерти Вербер

Фешен-директор ЦУМа Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла, как полагают, от инфаркта, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Официальную причину скоропостижной смерти назовут после вскрытия. Тогда же тело самого богатого байера страны доставят на родину.



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