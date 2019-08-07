"Ее отравили": Кравец рассказала об уголовном следе в смерти Вербер

Скоропостижная смерть Аллы Вербер ее подруге Алене Кравец кажется очень подозрительной. "У нее было много врагов и завистников, – рассказала "Дни.ру" светская львица. – Она следила за модным наполнением ЦУМа, ДЛТ в родном Питере. Там крутились астрономические деньги. А где большие суммы, там всегда жди беды".
"Ее отравили, – убеждена Кравец. – Надеюсь, вскрытие покажет криминальный характер этой смерти. Слишком много подозрительных моментов и темных пятен в этой истории со смертью на итальянском курорте. Возможно, Алла с кем-то не поделилась или залезла на поляну чьих-то интересов. Она была сильной, независимой, властной".
В день смерти Аллы Вербер на странице Алены Кравец в Instagram появился пронзительный пост: "Что же за год такой! Одна за другой уходят мои подруги. В марте не стало Юлии Началовой, сегодня – Аллочка Вербер. Только на прошлой неделе мы с ней созванивались, договаривались встретиться на отдыхе. Встретились... У меня нет слов, слезы текут сами. Аллочка, ты делала всех нас красивыми, согревала своим теплом, окружали вниманием. Спасибо тебе за все. Я плачу. Навсегда останешься в моем сердце!"
Светская львица подчеркнула, что Вербер относилась к ней покровительственно, словно к дочери. Ее уход Алена переживает очень тяжело. "Выпью сегодня бокал хорошего шампанского Veuve Clicquot в память об Аллочке и помяну ее бутербродиком с черной икрой или севрюгой", – пообещала убитая горем Кравец.
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